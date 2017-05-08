 Yeşil ışık yaktı – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yeşil ışık yaktı

    Yeşil ışık yaktı

    Bordo-mavililerin listesinde olan Kayserisporlu , “ çok güzel bir kulüp. Lig sonu göreceğiz” diyerek olumlu sinyaller gönderdi.

    'un transfer gündeminde yer alan 'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, transfer dedikodularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Bana gelen herhangi bir teklif yok. Trabzonspor çok güzel bir kulüp ve gelecek yıl da şampiyonluğa oynayacaklar. Şu an için tek amacım kalan haftalarda takımıma katkı sağlamak. Ardından bu transfer konularına bakabilirim" diye konuştu.

    MAÇ ÖNCESİ GÖRÜŞTÜLER
    Bu arada Trabzonspor yönetiminin Kayserispor ile maç öncesi Deniz için görüştüğü belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların, bir dönem kiralık olarak kadrosuna kattığı Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş'ı yeniden transfer etmek istediği, Deniz'in takas formülüyle alınabileceği öne sürüldü. Deniz'in sözleşmesi 2018'de sona eriyor.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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