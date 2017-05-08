Yeşil ışık yaktı
Bordo-mavililerin listesinde olan Kayserisporlu Deniz Türüç, “Trabzonspor çok güzel bir kulüp. Lig sonu göreceğiz” diyerek olumlu sinyaller gönderdi.
MAÇ ÖNCESİ GÖRÜŞTÜLER
Bu arada Trabzonspor yönetiminin Kayserispor ile maç öncesi Deniz için görüştüğü belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların, bir dönem kiralık olarak kadrosuna kattığı Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş'ı yeniden transfer etmek istediği, Deniz'in takas formülüyle alınabileceği öne sürüldü. Deniz'in sözleşmesi 2018'de sona eriyor.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Yeşil ışık yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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