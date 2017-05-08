 Yerel basından eleştiri – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yerel basından eleştiri

    Yerel basından eleştiri
    Trabzon'daki yerel gazeteler, Kayseri yenilgisi sonrası 'Böyle giderse Avrupa yalan' yorumunu yaptı. Karadeniz "İki haftada 5 puan kaybı Avrupa planlarını sekteye uğrattı", Sonnokta "Yanal'ın marifeti!", Taka "Yanal'ın macerası pahalıya patladı!", Günebakış "Yanal'ın Rodallega hamlesi maçın kaderini değiştirdi" başlıklarını kullandı.

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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