 ''Yenerek özür dileyeceğiz'' – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ''Yenerek özür dileyeceğiz''

    ''Yenerek özür dileyeceğiz''
    Fırtına'nın başarılı orta saha oyuncusu Olcay Şahan, Süper Lig'de 7'nci, toplamda 8. asistini Kayserispor maçında yapmıştı. 29 yaşındaki yıldız, "Kaybettiğimiz için gerçekten çok üzüldüm. Taraftarımızı da üzdük. Adanaspor'u yenerek özür dilemek istiyorum" diye konuştu.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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