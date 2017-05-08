Yanal: Kaldırın hemen kafanızı
Puan kayıpları teknik direktör Ersun Yanal'ı üzse de tecrübeli hoca, Kayserispor maçının ardından soyunma odasında oyuncularına sahip çıktı.
YANAL 4 GALİBİYETTE KALDI
Ersun Yanal ile Mesut Bakkal uzun yıllar beraber çalıştıktan sonra iki teknik adam kariyerlerine ayrı ayrı devam etmişti. İki teknik adam 12 kez lig, 1 kez kupa maçında olmak üzere 13 kez karşı karşıya gelirken, Bakkal'ın takımları 6, Yanal'ın takımları ise 4 defa kazandı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:22
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Yanal: Kaldırın hemen kafanızı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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