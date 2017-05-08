Yanal: Kaldırın hemen kafanızı

Puan kayıpları teknik direktör Ersun Yanal'ı üzse de tecrübeli hoca, Kayserispor maçının ardından soyunma odasında oyuncularına sahip çıktı.

Futbolcularının moralinin bozuk olduğunu gören bordo-mavili çalıştıcı, "Ben her zaman yanınızdayım. Çıkışı biz yakalamıştık; şu anki durum da bize ait. O yüzden kafamızı kaldıracağız ve önümüze bakacağız. Başarmamız gereken birçok hedef var. Hiçbir oyuncumu yarı yolda bırakmam" dedi.



YANAL 4 GALİBİYETTE KALDI

Ersun Yanal ile Mesut Bakkal uzun yıllar beraber çalıştıktan sonra iki teknik adam kariyerlerine ayrı ayrı devam etmişti. İki teknik adam 12 kez lig, 1 kez kupa maçında olmak üzere 13 kez karşı karşıya gelirken, Bakkal'ın takımları 6, Yanal'ın takımları ise 4 defa kazandı.