 Trabzonspor'da Adana hazırlıkları başladı – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    'da Adana hazırlıkları başladı

    Trabzonspor'da Adana hazırlıkları başladı

    , Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Ligde Kayserispor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından bir gün izin yapan bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Okay Yokuşlu'nun da yer aldığı belirtildi.

    Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın son bölümünde futbolcuların, dar alanda maç yaptıkları kaydedildi.

    Öte yandan, teknik direktör Ersun Yanal'ın, antrenman öncesinde futbolcularıyla kısa bir görüşme yaptığı da aktarıldı.

    , Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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