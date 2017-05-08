Trabzonspor’a evi deplasman oldu

Spor Toto Süper Lig'de 48 puanla 5'nci sırada yer alan Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda 22, deplasmanda ise 26 puan topladı. Evinde oynadığı son 3 maçı kazanamayan, iç sahada 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden bordo mavililer, deplasmanda ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

2'NCİ YARI DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Ligin ilk yarısını 18 puanla tamamlayan ve ikinci yarıda yakaladığı çıkışla 14 haftada 30 puan toplayan Trabzonspor, ikinci devrede de deplasmanda daha başarılı bir görüntü sergiledi. Ligin ikinci yarısında iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak hanesine 11 puan yazdıran bordo mavililer, deplasmanda ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 19 puan topladı, yenilgi yüzü görmedi.

İÇ SAHADA SIRALAMADA 11'İNCİ

Trabzonspor ligde 18 takım arasında iç saha performansına göre 22 puanla 11'nci sırada bulunurken, 37 puanla Beşiktaş bu alanda zirvede yer aldı. Dış sahada 26 puan toplayan bordo mavili takım, bu alanda ise sıralamada 28 puanlı Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın gerisinde 4'üncü sırada yer alarak deplasmanda en başarılı takımlardan oldu.

DEPLASMANDA REKORA KOŞUYOR

Bu arada deplasmanda oynadığı son 7 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, ligin 31'inci haftasında konuk olacağı Adanaspor karşısından da puanla ayrılması durumunda 2010-11 sezonundaki 8 maçlık deplasman puan serisine ulaşacak. Trabzonspor kalan 4 haftada Adanaspor (D), Medipol Başakşehir, Fenerbahçe (D) ve Bursaspor ile karşılaşacak.

OKAY DÖNÜYOR

Trabzonspor'un ligin 29'uncu haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlanan ve Kayserispor karşılaşmasında kadroda bulunmayan Okay Yokuşlu'nun Adanaspor deplasmanında takımdaki yerini alması bekleniyor. Tedavisinin ardından takımdan ayrı olarak çalışmalara başlayan genç orta saha oyuncusunun kendisini iyi hissettiği ve hafta içerisinde takımla birlikte antrenmanlara katılacağı belirtildi.