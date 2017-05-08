 Sürprizler yapacağız – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Sürprizler yapacağız

    Sürprizler yapacağız
    Başkan , gelecek sezona ilişkin olarak yapacakları transferlerle sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacaklarını söyledi. Usta, "Transfer konusunda taraftarlarımıza sürprizlerimiz olacak. Çok yakın zamanda anlaştığımız oyuncuları açıklayacağız. Sezon başı kampına transferleri tamamlamış, tam kadro olarak başlamak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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