Eleştirilerin odağında Ersun Yanal var
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son haftalardaki oyuncu tercihleri ve Kayserispor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından eleştirileri oklarının hedefi oldu.
Ligin ikinci yarısında istikrarlı bir kadro yakalayan, sakatlıklar ve cezalı oyuncular dışında değişikliğe gitmeyen Ersun Yanal'ın son haftalardaki tercihleri tartışılmaya başlandı. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında Okay'ın sakatlanması dışında oyuncu değiştirmeyen teknik direktör Ersun Yanal'ın, Kayserispor maçında Okay Yokuşlu'nun yokluğunda Medjani'nin yerine Aytaç'ı tercih etmesi ve oyuncunun taraftarın tepkisiyle karşılaşmasının yanı sıra Rodallega'nın da oyundan çıkarken yaptığı hareket eleştiri oklarını Yanal'a cevirdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin ikinci yarısında 12. hafta itibariyle yakaladığı çıkışla, ikinci yarının en iyi takımını ortaya çıkarmıştı. Fakat Yanal'ın takımı sahasında oynadığı son iki maçta 5 puan kaybederek, Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada Avrupa kupalarına katılma adına önemli bir avantaj kaybetti.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:13
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Yorum
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Toplam 163
Yorum
FBB O SON SANİYE GÖLÜ VARYA COK ZEVKLİ BE ONDAN SEVİNDİK. HM BİZ BİŞİ YAPMADIK GÖLÜDE KENDİNZ ATTINIZ :)NAPALIM SİZ GİBİ AĞLAMIYORUZYA
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OYNAMAMALARI ÇOK KOMİKTİ. BUNUN SORUMLUSU ADANALI AHMET ÇALIK ŞAŞİ Mİ YA. KAÇ METREDEN GELEN TOPA KENDİSİNİ AYARLAYAMIYOR, TOP ÜSTÜNDEN GEÇİP RAKİP GOL YAPIYOR. SAHADA FUTBOLCULARIN DİZİLİŞİ
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