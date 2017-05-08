Duraklama dönemi
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında ilk 10 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavili takım, sonraki 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Her şey Beşiktaş derbisiyle başladı.
BEŞİNCİ SIRAYA KADAR YÜKSELMEYİ BİLDİ
Süper Lig'in ilk yarısında 18 puanla 13. sırada yer alan Trabzon, ikinci bölümde ilk 10 maçta elde ettiği sonuçlarla beşinciliğe kadar yükseldi. Bordo-mavili takım, son haftalarda kaybettiği puanlarla Galatasaray'ı geçme şansı yakalayamazken, ilk 4 içinde kendine yer bulamadı.
KENDİ EVİNDE DAHA FAZLA PUAN KAYBETTİ
Ligin ikinci bölümünde 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 30 puan toplayan Trabzonspor, dış sahada daha başarılı bir performans ortaya koydu. Karadeniz ekibi, ligin 2. yarısında deplasmanda 7 maçta 19 puan toplarken, sahasındaki 7 maçta 11 puanda kaldı.
YENİ STADYUMDA İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
Kayserispor'a sahasında 3-2 mağlup olan Trabzonspor, yeni stadında ilk maçlarda aldığı başarılı sonuçları aradı. Bordo-mavili takım, 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen stattaki ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Ardından Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 yenme başarısı gösterdi. Trabzonspor, Şenol Güneş Stadyumu'nda ilk 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan çıkardı. Bordo-mavili takım, 4 maçta 360 dakika boyunca kalesinde rakiplerine gol şansı dahi vermedi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ İLE BİRLİKTE DÜŞÜŞE GEÇTİ
Trabzonspor, Beşiktaş derbisiyle düşüşe geçti. Lider rakibi karşısında sahadan 4-3 mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, hem ikinci yarıda hem de yeni stadında ilk yenilgisini alırken, kalesinde de ilk golleri gördü. Bordomavililer, evinde daha sonra G.Birliği ile 0-0 berabere kalırken, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Trabzonspor, sahasındaki son 3 karşılaşmada galip gelemedi, 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan çıkardı, Avrupa yolunda 8 puan kaybetti. Evindeki ilk 4 maçta kalesinde geçit vermeyen bordo-mavililer, son 3 müsabakada ise 7 gol yedi.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:26
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
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