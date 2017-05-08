 Duraklama dönemi – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Duraklama dönemi

    Duraklama dönemi

    Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında ilk 10 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavili takım, sonraki 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Her şey Beşiktaş derbisiyle başladı.

    Kayserispor'a sahasında 3-2 mağlup olan Trabzonspor, son 4 haftadaki performansıyla duraklama dönemine girdi. Sezonun ikinci bölümünde topladığı 30 puanla haftaya en başarılı ekip olarak giren bordomavililer, söz konusu dönemdeki ilk 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi, 26 puan elde etti. Karadeniz ekibi, son 4 haftada ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 4 puan toplayarak, Avrupa kupalarına katılım yolunda önemli kayıplar yaşadı. Ligin ilk yarısında sıkıntılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, ikinci yarının ilk 10 haftasında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Karabükspor ve Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar'ı 3-1, G.Saray'ı 2-0 mağlup ederken; Alanyaspor ile 0-0, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, son 4 haftada ise Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduktan sonra Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Son 2 haftada G.Birliği ile 0-0 berabere kalan Fırtına, Kayserispor'a da 3-2 yenildi.

    BEŞİNCİ SIRAYA KADAR YÜKSELMEYİ BİLDİ
    Süper Lig'in ilk yarısında 18 puanla 13. sırada yer alan Trabzon, ikinci bölümde ilk 10 maçta elde ettiği sonuçlarla beşinciliğe kadar yükseldi. Bordo-mavili takım, son haftalarda kaybettiği puanlarla Galatasaray'ı geçme şansı yakalayamazken, ilk 4 içinde kendine yer bulamadı.

    KENDİ EVİNDE DAHA FAZLA PUAN KAYBETTİ
    Ligin ikinci bölümünde 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 30 puan toplayan , dış sahada daha başarılı bir performans ortaya koydu. Karadeniz ekibi, ligin 2. yarısında deplasmanda 7 maçta 19 puan toplarken, sahasındaki 7 maçta 11 puanda kaldı.

    YENİ STADYUMDA İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
    Kayserispor'a sahasında 3-2 mağlup olan Trabzonspor, yeni stadında ilk maçlarda aldığı başarılı sonuçları aradı. Bordo-mavili takım, 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen stattaki ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Ardından Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 yenme başarısı gösterdi. Trabzonspor, Şenol Güneş Stadyumu'nda ilk 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan çıkardı. Bordo-mavili takım, 4 maçta 360 dakika boyunca kalesinde rakiplerine gol şansı dahi vermedi.

    BEŞİKTAŞ DERBİSİ İLE BİRLİKTE DÜŞÜŞE GEÇTİ
    Trabzonspor, Beşiktaş derbisiyle düşüşe geçti. Lider rakibi karşısında sahadan 4-3 mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, hem ikinci yarıda hem de yeni stadında ilk yenilgisini alırken, kalesinde de ilk golleri gördü. Bordomavililer, evinde daha sonra G.Birliği ile 0-0 berabere kalırken, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Trabzonspor, sahasındaki son 3 karşılaşmada galip gelemedi, 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan çıkardı, Avrupa yolunda 8 puan kaybetti. Evindeki ilk 4 maçta kalesinde geçit vermeyen bordo-mavililer, son 3 müsabakada ise 7 gol yedi.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Duraklama dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.