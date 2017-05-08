"Başımızı öne eğecek zaman değil"
Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, önemli hedefleri gerçekleştirmek için 4 maçlarının daha kaldığını söyleyerek, "Başımızı öne eğme zamanı değil" dedi.
Takımın Portekizli sağ kanat oyuncusu Joao Pereire, önemli bir maçı kaybettiklerini belirterek, "Ligde 4 sıraya yaklaşmamız için büyük bir şansımız vardı ama bunu yitirdik. Başımızı öne eğme zamanı değil. Ligin geri kalan bölümünde önemli hedefleri gerçekleştirebilmemiz için 4 tane daha maçımız var. Kalan bu maçlarda ne olur ise olsun hep birlikte olmalıyız "ifadelerini kullandı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:55
- Melo ile geliyor
Toplam 8
Yorum
XYZ ONLARDAN Bİ TANESİ SİZİN KALENİZDE..
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 158
Yorum
ağlama şenol 3 maç 2 beraberlik 1 mağlubiyetin var sezonda utanmadan çıkıp ezdik diyorsun Fenerin ölüsü size yetti
- "Faulün babası"
Toplam 82
Yorum
kili bal gibi gol faul felanda yok okadar temas olur olacakda herseye Takim gözlüklerinizle bakmayin sakizgibide isdediniz yerede cekmeyin Ben gaziantepsporluyum beni ne fener nede besiktas ilgilendirir ama camira kimse yatmasin :D :D
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