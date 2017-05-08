 "Başımızı öne eğecek zaman değil" – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    "Başımızı öne eğecek zaman değil"

    "Başımızı öne eğecek zaman değil"

    Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, önemli hedefleri gerçekleştirmek için 4 maçlarının daha kaldığını söyleyerek, "Başımızı öne eğme zamanı değil" dedi.

    Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında sahasında Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozuldu. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahasında mağlup olan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantajı tepti.

    Takımın Portekizli sağ kanat oyuncusu Joao Pereire, önemli bir maçı kaybettiklerini belirterek, "Ligde 4 sıraya yaklaşmamız için büyük bir şansımız vardı ama bunu yitirdik. Başımızı öne eğme zamanı değil. Ligin geri kalan bölümünde önemli hedefleri gerçekleştirebilmemiz için 4 tane daha maçımız var. Kalan bu maçlarda ne olur ise olsun hep birlikte olmalıyız "ifadelerini kullandı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:55
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