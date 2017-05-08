 Aytaç: Kırgın değilim – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Aytaç: Kırgın değilim

    Aytaç: Kırgın değilim

    3-2 kaybedilen Kayserispor maçında ıslıklanan , “Çok üzüldüm ama kırgın değilim. Performansımı artırmaya çalışacağım” diye konuştu.

    Kayserispor maçında taraftarın ıslıkladığı 'yı soyunma odasında takım arkadaşları teselli etti. Aytaç konu ile ilgili "Çok üzüldüm. Bunu saklayamam ama kırgın değilim. Çünkü futbol oynuyorsanız bu tür şeyler olabilir. Taraftarlarımız her zaman arkamızda dursun. Kazanınca da kaybedince de. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Biz bunu soyunma odasında da konuştuk. Bundan sonraki süreçte ne yapabiliriz diye masaya yatırdık. Ben de kendi performansımı en iyi seviyeye çıkartmaya çalışacağım" dedi.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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