 ‘Avrupa için yenmeliydik’ – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ‘Avrupa için yenmeliydik’

    ‘Avrupa için yenmeliydik’

    Bordo-mavililerin yöneticisi , Kayserispor yenilgisi sonrası, "Kazanmalıydık" dedi.

    Bordo-mavililerin yöneticisi , Kayserispor yenilgisi sonrası, "Kazanmalıydık" dedi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj veren Saral, "Rodallega gibi hırslı oyuncularımızı, yıldızlarımızı eleştiri yaptığımız kadar da korumamız gerekir. Avrupa için galip gelmeliydik" paylaşımında bulundu. Saral, "Bundan sonra elimizden geleni yapıp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu takım önemli işler yapacaktır, buna eminiz" ifadesini kullandı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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