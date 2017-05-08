Adana için start verildi
Bordo-mavili takım 1 günlük iznin ardından cumartesi günkü Adanaspor deplasmanının hazırlıklarına başladı.
Basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Okay da yer aldı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın son bölümünde futbolcular, dar alanda maç yaptılar. Ersun Yanal, idman öncesinde futbolcularla saha ortasında kısa bir görüşme yaptı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:30
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Adana için start verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.