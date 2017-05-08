Adana için start verildi

Basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Okay da yer aldı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın son bölümünde futbolcular, dar alanda maç yaptılar. Ersun Yanal, idman öncesinde futbolcularla saha ortasında kısa bir görüşme yaptı.