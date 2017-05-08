 Adana için start verildi – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Adana için start verildi

    Adana için start verildi

    Bordo-mavili takım 1 günlük iznin ardından cumartesi günkü Adanaspor deplasmanının hazırlıklarına başladı.

    Basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Okay da yer aldı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın son bölümünde futbolcular, dar alanda maç yaptılar. Ersun Yanal, idman öncesinde futbolcularla saha ortasında kısa bir görüşme yaptı.

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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