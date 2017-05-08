6 gole ulaştı en skorer oldu

Bordo-mavili takımın stoperlerinden Uğur Demirok kazanılan penaltı atışlarını kullanarak toplamda 6 gole ulaştı.

Bu özelliğiyle Süper Lig'in en skorer savunma oyuncusu olmayı başaran Uğur, antrenmanlardan sonra özel penaltı çalışmaları yapıyor. Trabzonspor'a transfer olmadan önce kariyerinde bir sezonda en fazla 4 golü bulunan 28 yaşındaki stoper, bu sezon kendi kariyer rekorunu da kırmayı başardı. Kayseri maçında sarı kart gören Uğur, Adanaspor sınavında forma giyemeyecek.