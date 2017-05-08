 6 gole ulaştı en skorer oldu – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    6 gole ulaştı en skorer oldu

    6 gole ulaştı en skorer oldu

    Bordo-mavili takımın stoperlerinden kazanılan penaltı atışlarını kullanarak toplamda 6 gole ulaştı.

    Bu özelliğiyle Süper Lig'in en skorer savunma oyuncusu olmayı başaran Uğur, antrenmanlardan sonra özel penaltı çalışmaları yapıyor. Trabzonspor'a transfer olmadan önce kariyerinde bir sezonda en fazla 4 golü bulunan 28 yaşındaki stoper, bu sezon kendi kariyer rekorunu da kırmayı başardı. Kayseri maçında sarı kart gören Uğur, Adanaspor sınavında forma giyemeyecek.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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