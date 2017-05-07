Yeni hedefler koyacağız
Kayserispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, futbolcularının kendilerine verilen görevi yerine getirdiğini söyledi.
DEĞERLER ÇOK ZOR YETİŞİYOR
Bakkal, Trabzonspor taraftarının maç içindeki tutumuna ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar başarılı bir takım daha olumlu desteklenmeli. Çünkü Trabzonspor çok önemli işler yaptı. Hocası da çok kıymetli. Değerler çok zor yetişiyor. Oyuncu her maçta aynı şekilde oynamaz."
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
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Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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