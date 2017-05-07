 Yeni hedefler koyacağız – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Yeni hedefler koyacağız

    Yeni hedefler koyacağız

    'un teknik direktörü , futbolcularının kendilerine verilen görevi yerine getirdiğini söyledi.

    Bakkal, "'un baskısını iyi kırdık. Hem taktiksel anlamda hem de bireysel performansta öne çıktık. Önümüzdeki maçlarda farklı hedefler koyacağız" dedi.

    DEĞERLER ÇOK ZOR YETİŞİYOR
    Bakkal, Trabzonspor taraftarının maç içindeki tutumuna ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar başarılı bir takım daha olumlu desteklenmeli. Çünkü Trabzonspor çok önemli işler yaptı. Hocası da çok kıymetli. Değerler çok zor yetişiyor. Oyuncu her maçta aynı şekilde oynamaz."
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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