Trabzonspor duraklama döneminde
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a sahasında 3-2 mağlup olan Trabzonspor, son 4 haftadaki performansıyla duraklama dönemine girdi.
Ligin ilk yarısında sıkıntılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, ikinci yarının ilk 10 haftasında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Karadeniz ekibi, son 4 haftada ise Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduktan sonra Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Son 2 haftada Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan bordo-mavili takım, Kayserispor'a da 3-2 yenildi.
- Sıralamada beşincilikte kaldı
Ligin ilk yarısında 18 puanla 13. sırada yer alan Trabzonspor, ikinci bölümde ilk 10 maçta aldığı sonuçlarla beşinciliğe kadar yükseldi.
Bordo-mavili takım, son haftalarda kaybettiği puanlarla Galatasaray'ı geçme şansı yakalayamazken, ilk 4 içinde kendine yer bulamadı.
- İç sahada daha fazla kaybetti
Ligin ikinci bölümünde 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 30 puan toplayan Trabzonspor, dış sahada daha başarılı bir performans ortaya koydu.
Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında deplasmanda 7 maçta 19 puan toplarken, sahasındaki 7 maçta 11 puanda kaldı.
- Medical Park Arena'da işler tersine döndü
Kayserispor'a sahasında 3-2 mağlup olan Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da ilk maçlarda aldığı başarılı sonuçları aradı.
Bordo-mavililer, 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'daki ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Ardından Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 yenme başarısı gösterdi.
Trabzonspor, Medical Park Arena'da ilk 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan çıkararak yeni stadında taraftarının da desteğiyle ligde Avrupa yolunda önemli puanlar elde etti. Bordo-mavililer, 4 maçta 360 dakika boyunca kalesinde rakiplerine gol şansı dahi vermedi.
- Beşiktaş maçıyla düşüşe geçti
Trabzonspor, ikinci yarıda Medical Park Arena'da oynadığı Beşiktaş maçıyla düşüşe geçti.
Lider rakibi karşısında sahadan 4-3 mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, hem ikinci yarıda hem de yeni stadında ilk yenilgisini alırken, kalesinde de ilk golleri gördü.
Bordo-mavililer, evinde daha sonra Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalırken, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Trabzonspor, sahasındaki son 3 karşılaşmada galip gelemedi, 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan çıkardı, Avrupa yolunda 8 puan kaybetti. Evindeki ilk 4 maçta kalesinde geçit vermeyen bordo-mavililer, son 3 müsabakada ise 7 gol yedi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:37
- Bruma skandalı!
Toplam 31
Yorum
Mustafa Tudor gelecek sene takımda kalmaz..
- Galatasaray, Tudor'la tepetaklak
Toplam 4
Yorum
orhan3755 gs sahipsiz.yönetici-hoca-futbulcuların çoğu 3,sınıf....kulüple ciddi anlamda ilgilenende yok.kulübü zengin birine satsınlar bari.
- Tudor'dan flaş açıklama
Toplam 28
Yorum
SLoRd Kardeşim bir FB olarak söylüyorum hem GS de hem FB sorun hoca degil futbolcularda sorun var kaç hoca degiştirdi GS hala hocadamı sorunlar..
Trabzonspor duraklama döneminde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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