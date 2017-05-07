Soylu skoru sordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı Pazarcık'ta turizm sezonunu açtı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Bakan Soylu, organizasyon sırasında Trabzonspor sınavını da takip etti. Soylu, gazetecilere maçı sordu. "1-0 mağlup" cevabını alınca, "Kötü olur, böyle bitmemesi lazım" dedi. Ancak Fırtına kaybetti.