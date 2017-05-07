 Soylu skoru sordu – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Soylu skoru sordu

    Soylu skoru sordu
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı Pazarcık'ta turizm sezonunu açtı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Bakan Soylu, organizasyon sırasında Trabzonspor sınavını da takip etti. Soylu, gazetecilere maçı sordu. "1-0 mağlup" cevabını alınca, "Kötü olur, böyle bitmemesi lazım" dedi. Ancak Fırtına kaybetti.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
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