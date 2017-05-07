 Son 4 maçta 8 puan gitti – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Son 4 maçta 8 puan gitti

    Son 4 maçta 8 puan gitti
    Fırtına ligdeki son 4 maçında 8 puan kaybetti. Beşiktaş'a yenilen, G.Birliği ile berabere kalan ve Kayseri'ye kaybeden Trabzonspor, sadece Antalya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

    KAYSERİ'NİN 7. GALİBİYETİ
    ile Kayserispor, dün Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-7 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu maçlarda rakip filelere 70 gol gönderirken, kalesinde 42 gol gördü.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
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