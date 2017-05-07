Son 4 maçta 8 puan gitti
KAYSERİ'NİN 7. GALİBİYETİ
Trabzonspor ile Kayserispor, dün Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-7 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu maçlarda rakip filelere 70 gol gönderirken, kalesinde 42 gol gördü.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:57
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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