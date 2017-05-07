Rodallega’dan isyan
Kayserispor’a karşı oynadığı 4 maçta 4 gol atan Kolombiyalı forvet, 64. dakikada kenara alınınca teknik patron Yanal’a tepki gösterdi.
Teknik direktör Ersun Yanal maçın 64. dakikasında Rodallega'yı oyundan alıp yerine Castillo'yu koydu. Ancak bu kararı beğenmeyen Kolombiyalı forvet, yedek kulübesine el kol hareketleri ile isyan etti. Yusuf Yazıcı'nın sakinleştirmesiyle daha sonra kenara gelen tecrübeli forvet oyuncusu, kulübeyi yumruklarken, suları da sağa sola attı ve Ersun Yanal ile konuşmadan yerine oturdu.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:30
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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