 Rodallega’dan isyan – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    ’dan isyan

    Rodallega’dan isyan

    Kayserispor’a karşı oynadığı 4 maçta 4 gol atan Kolombiyalı forvet, 64. dakikada kenara alınınca teknik patron Yanal’a tepki gösterdi.

    Trabzonsporlu sezonun ilk yarısında Akhisar'dayken Kayserispor'a karşı deplasmanda oynanan maçta serbest vuruştan bir gol kaydetmiş ve bir de asist yapmıştı. 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet, Kayserispor'a karşı oynadığı üç lig maçında üç gol atmayı başarmıştı. Dün de golünü atan Rodallega, ikinci yarıda kenara alınınca tepki gösterdi.



    Teknik direktör Ersun Yanal maçın 64. dakikasında Rodallega'yı oyundan alıp yerine Castillo'yu koydu. Ancak bu kararı beğenmeyen Kolombiyalı forvet, yedek kulübesine el kol hareketleri ile isyan etti. Yusuf Yazıcı'nın sakinleştirmesiyle daha sonra kenara gelen tecrübeli forvet oyuncusu, kulübeyi yumruklarken, suları da sağa sola attı ve Ersun Yanal ile konuşmadan yerine oturdu.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:30
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