Oyundan alınınca çıldırdı!
Kayserispor maçının 64. dakikasında oyundan alınan Hugo Rodallega, Ersun Yanal'ın bu kararına büyük tepki gösterdi.
Spor Toto Süper 30. hafta mücadelesinde Kayserispor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da, Rodallega - Yanal krizi patlak verdi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve ilk yarıda 1 de gol kaydeden Hugo Rodallega, 64. dakikada Ersun Yanal tarafından oyundan alındı. Değişiklik tabelesında numarasını gördükten sonra adeta çılgına dönen Kolombiyalı yıldız, ağır adımlar eşliğinde söylenerek oyunu terk etti. Saha kenarında bulunan Ersun Yanal'la hiçbir şekilde göz teması kurmayan Rodallega, yedek kulübesine eliyle sert bir şekilde vurduktan sonra yerine oturdu.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın, mücadele 2-2 devam ederken ve Trabzonspor'un gole ihtiyacı varken Rodallega'yı çıkarması, stadyumda bulunan bazı Bordo Mavili taraftarların da tepkisini çekti. Trabzonspor yönetiminin ve teknik heyetinin, 31 yaşındaki futbolcunun bu davranışı hakkında nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
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che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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