Olcay bildiğiniz gibi
Olcay, gol hasretini 10 maça çıkarsa da Hugo Rodallega’ya verdiği pasla yine golü attırdı. Trabzon’daki 7. asistini yaptı.
BABASI DA TAKİP ETTİ
Trabzonspor'da 1 de golü bulunan Olcay, 10 haftadır gol sevinci yaşayamadı. Öte yandan milli futbolcunun babası Mustafa Şahan da Trabzon'a gelerek dün Kayseri maçında ilk kez oğlunu canlı olarak izledi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:13
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
Yorum
Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
Yorum
DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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