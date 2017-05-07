 Olcay bildiğiniz gibi – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Olcay bildiğiniz gibi

    Olcay bildiğiniz gibi

    Olcay, gol hasretini 10 maça çıkarsa da Hugo Rodallega’ya verdiği pasla yine golü attırdı. Trabzon’daki 7. asistini yaptı.

    , ligde 14. kez bordo- mavili formayı giyerken, gol hasretini bitiremedi ama yine asistini yaptı. Tecrübeli oyuncu, 33. dakikada Rodallega'nın attığı golde usta işi bir pas verip arkadaşına golü attırdı. 'da Süper Lig'de 7'nci, toplamda 8. asistini yapan 30 yaşındaki futbolcu, Yusuf Yazıcı'dan sonra takımın en pasör 2. ismi durumunda. Olcay mücadele sonrası "Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Şanssız goller yedik. İki kez geriye düştükten sonra toparladık. Öne geçen taraf biz olsak o zaman farklı kazanabilirdik" ifadelerini kullandı.

    BABASI DA TAKİP ETTİ
    Trabzonspor'da 1 de golü bulunan Olcay, 10 haftadır gol sevinci yaşayamadı. Öte yandan milli futbolcunun babası Mustafa Şahan da Trabzon'a gelerek dün Kayseri maçında ilk kez oğlunu canlı olarak izledi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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