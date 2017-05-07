Lawal bir ilki başardı
Trabzonspor’u yıkan isim olan 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atmayı başardı.
GOLÜ HİSSETTİM
Lawal, zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu oldukların kaydetti. Tecrübeli futbolcu, "Ligde kalmak için önemli bir adım attık. Gelecek hafta da kazanıp bu yükselişi sürdürmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar maksimum puanı almak istiyoruz" diye konuştu. Oyuncu ilk gol için de "Vururken gol olacağını hissettim" yorumunu yaptı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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