 Lawal bir ilki başardı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Lawal bir ilki başardı

    Lawal bir ilki başardı

    ’u yıkan isim olan 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atmayı başardı.

    Mükemmel futbolu ve golleri ile 'u yıkan isim olan , kariyerinde bir ilki başardı. Nijeryalı futbolcu ilk kez bir maçta 2 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısını Osmanlıspor'da geçirip devre arasında 'un yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla kaydettiği toplam gol sayısını da 4'e çıkardı. Lawal'ın Kayserispor'da 12 karşılaşmada 2 de asisti bulunuyor.

    GOLÜ HİSSETTİM
    Lawal, zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu oldukların kaydetti. Tecrübeli futbolcu, "Ligde kalmak için önemli bir adım attık. Gelecek hafta da kazanıp bu yükselişi sürdürmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar maksimum puanı almak istiyoruz" diye konuştu. Oyuncu ilk gol için de "Vururken gol olacağını hissettim" yorumunu yaptı.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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