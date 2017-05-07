Kardeşlik karnavalı
Mücadeleyi birlikte izleyen iki takım taraftarları, örnek bir görüntü sergiledi. 38. dakikada Kayserispor, 61’de de Trabzonspor için kutlamalar yapıldı. Tribünlerde dostluk kazandı.
ŞEHİR TURU ATTILAR
Karşılaşma öncesi Trabzon'a gelen konuk ekip taraftarları araçlarla şehirde turlayarak Trabzonspor ve Kayserispor lehine tezahüratlarda bulundu. Ayrıca iki takım taraftarları birbirleriyle dostluk fotoğrafları çektirdiler.
YÖNETİMDEN YEMEK
Trabzonspor yönetimi maç öncesinde Kayserisporlu idarecilere dostluk yemeği verdi. Yemeğe Başkan Muharrem Usta ile Kayseri Başkanı Murat Erol Bedir de katıldı. İki kulüp yetkilileri birbirine karşılıklı başarı diledi; hediyeler verildi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:02
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
Yorum
Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
Yorum
DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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