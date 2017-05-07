 Kardeşlik karnavalı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Kardeşlik karnavalı

    Kardeşlik karnavalı

    Mücadeleyi birlikte izleyen iki takım taraftarları, örnek bir görüntü sergiledi. 38. dakikada , 61’de de için kutlamalar yapıldı. Tribünlerde dostluk kazandı.

    İki takım sahada gol şov yaparken, taraftarlar da tribünde coştukça coştu. Trabzon-spor ve Kayserisporlu taraftarlar maç öncesinde dostluk gösterilerinde bulundu. Bordo-mavili ve sarı- kırmızılılar stada birlikte geldi. Trabzonsporlu taraftarlar maç öncesinde, "Kayserispor sen bizim kardeşimizsin" şeklinde tezahüratta bulundu. taraftarları ise bu tezahüratlara karşılık olarak, "Tertemiz şampiyon Trabzonspor" şeklinde karşılık verdi. İki takım futbolcuları da maç öncesinde birlikte tribüne giderek taraftarları selamladı. Ayrıca tribünlerde iki kez şov yapıldı. İlk olarak 38. dakikada Kayserisporlu taraftarlar konfeti attı; 61'de de bordo-mavililer klasikleşen kutlamalarını yaptılar.

    ŞEHİR TURU ATTILAR
    Karşılaşma öncesi Trabzon'a gelen konuk ekip taraftarları araçlarla şehirde turlayarak Trabzonspor ve Kayserispor lehine tezahüratlarda bulundu. Ayrıca iki takım taraftarları birbirleriyle dostluk fotoğrafları çektirdiler.



    YÖNETİMDEN YEMEK
    yönetimi maç öncesinde Kayserisporlu idarecilere dostluk yemeği verdi. Yemeğe Başkan Muharrem Usta ile Kayseri Başkanı Murat Erol Bedir de katıldı. İki kulüp yetkilileri birbirine karşılıklı başarı diledi; hediyeler verildi.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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