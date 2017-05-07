Kadromuz donanımsız
“Rakibe baskı kurarken riskler almak, oyunun iki alanında oynayabilmek zor bir iş Bunun için donanımlı bir kadromuz yok. Takımımızı geliştirmeye devam edeceğiz”
"Ligde ikinci yarı önemli puanlar aldık. Deplasmanda sadece 2 puan kaybettik. İçeride 10. puan kaybını yaşadık. Rakibe baskı kurarken riskler almak, oyunun iki alanında oynayabilmek zor bir iş. Bunun için donanımlı bir kadromuz yok. Yeni oluşan ve gelişen bir takımız" ifadelerini kullanan tecrübeli hoca, şöyle devam etti:
BUNUN YERİ SAHA DEĞİL
"Aralık ayından bu yana geçmiş olan 3-4 ayda yeni yeni performans veren bir takımız. Böyle sonuçlar önümüzdeki yapacağımız planlar hakkında bize bir görüş sunuyor. Kazanmak tabii ki isterdik ama kazanamadık. Girdiği pozisyonları değerlendirdiler ve kazandılar, tebrik ediyorum. Bu takımı geliştirmeye devam edeceğiz." Yanal, Rodallega'nın tepkisine de değinerek bu davranışın yanlış bir yerde yapıldığının altını çizip "Rodallega ile maç sonunda konuştuk. Oyuncu çıkarken tabii ki üzülüyor. Bunun yeri saha içi değil, dışarıda konuşuruz. Bu takımın da sorumluluğu bende. Mağlubiyet ve galibiyetlerde sorgu adresi benim. Oyuncularıma da sorguyu ben veririm. Bir daha böyle şeyler olmayacaktır" şeklinde konuştu.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:59
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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