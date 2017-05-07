Evde yokuz!
Trabzonspor, sahasında kan kaybı yaşamaya devam ediyor. Dün de Kayserispor’a mağlup olan Fırtına, evinde son üç maçta 8 puan yitirdi.
4 BÜYÜKLERDEN 10 PUAN
Kayserispor ligin ikinci devresinde dört büyüklere karşı oynadığı maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Sahasında F.Bahçe'yi 4-1, deplasmanda ise G.Saray'ı 2-1 mağlup eden Kayseri, Beşiktaş ile de Vodafone Arena'da 2-2 kalmıştı. Dün Trabzonspor'u da deviren sarı-kırmızılı ekip böylece dört büyüklerden 10 puan aldı.
Yunus Emre SEL
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:09
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
Yorum
Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
Yorum
DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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