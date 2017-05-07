Evde yokuz!

Trabzonspor, sahasında kan kaybı yaşamaya devam ediyor. Dün de Kayserispor’a mağlup olan Fırtına, evinde son üç maçta 8 puan yitirdi.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzon evinde Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. 7. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle şok yaşayan bordo-mavililer 33'te Rodallega ile beraberliği yakaladı. 41'de Lawal ile tekrar öne geçen Kayserispor'a, Trabzon 45+1'de Uğur'un penaltı golüyle karşılık verdi. 75'te tekrar sahneye çıkan Lawal skoru belirledi. Bu sonuçla Trabzonspor, lig tarihi boyunca Kayserispor'a evinde ilk kez kaybetti. Fırtına, evinde düne kadar 19 maçta 15 galibiyet ve 4 beraberlik alarak rakibine yenilmemişti. Fırtına bu sonuçla 48 puanla 5. sırada kaldı. Ama Galatasaray'ın da kaybetmesi ile dördüncü sıradaki rakibi ile puan kaybını bire indirme şansını tepmiş oldu.



4 BÜYÜKLERDEN 10 PUAN

Kayserispor ligin ikinci devresinde dört büyüklere karşı oynadığı maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Sahasında F.Bahçe'yi 4-1, deplasmanda ise G.Saray'ı 2-1 mağlup eden Kayseri, Beşiktaş ile de Vodafone Arena'da 2-2 kalmıştı. Dün Trabzonspor'u da deviren sarı-kırmızılı ekip böylece dört büyüklerden 10 puan aldı.



Yunus Emre SEL