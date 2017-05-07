Erdoğan geri döndü

Antalyaspor ve G.Birliği ile oynanan maçların kadrosunda tercih edilmeyen Yusuf Erdoğan, Kayserispor karşılaşmasıyla 18 kişilik kadroda yerini aldı. Son olarak ligin 27'nci haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin 18'inde yer alan 24 yaşındaki futbolcu dün takıma döndü.