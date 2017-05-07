 Demirok cezalı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Demirok cezalı

    Demirok cezalı
    Trabzonspor ile Kayseri arasında oynanan maçın 62. dakikasında Lawal'a faul yapan Uğur Demirok sarı kart gördü. Kart sınıranda olan Uğur gelecek hafta oynanacak olan Adanaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:56
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