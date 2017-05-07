15 hafta sonra döndü, ıslıklandı

Fırtına'da orta saha Aytaç Kara, 15 haftanın ardından ilk kez 11'de görev aldı.

Son olarak ligin 14'üncü haftasında oynanan Adanaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 15 hafta sonra Okay'ın yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de tercih edildi. Ancak Aytaç, Lawal'ın kendisini çalımlayıp attığı gol sonrası taraftardan büyük tepki gördü. Bordo-mavili tribünler top Aytaç'a her geldiğinde ıslıklayarak protesto etti.