Usta, taraftarı maça çağırdı
Başkan Muharrem Usta, taraftarları Kayseri maçına davet etti. Twitter'dan taraftarlar için hazırladığı bir videoyu paylaşarak çağrıda bulunan Usta, "Her ne şartta olursan ol ama orada ol. Yok öyle tatil modunda olmak. Haydi. Sen de orada ol. Neydi parolamız; Bu iş takım işi" diye yazdı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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