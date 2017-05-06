 Usta, taraftarı maça çağırdı – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Usta, taraftarı maça çağırdı

    Usta, taraftarı maça çağırdı
    Başkan , taraftarları Kayseri maçına davet etti. Twitter'dan taraftarlar için hazırladığı bir videoyu paylaşarak çağrıda bulunan Usta, "Her ne şartta olursan ol ama orada ol. Yok öyle tatil modunda olmak. Haydi. Sen de orada ol. Neydi parolamız; Bu iş takım işi" diye yazdı.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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