 ''Tek yol üç puan'' – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ''Tek yol üç puan''

    ''Tek yol üç puan''

    Teknik patron , futbolcularına, “Avrupa iddiamızı sürdürmek için Kayserispor’u mutlaka yenmez zorundayız. Başka sonuç düşünmüyoruz” dedi.

    Teknik direktör Ersun Yanal, Kayserispor maçı öncesi oyuncularına son uyarılarda bulundu. Rakibin yetenekli ve sonuca gidebilecek futbolcuları bulunduğunu belirten Yanal, "Küme düşme potasından uzaklaşmak istiyorlar, bu yüzden maçı çok isteyeceklerdir. Ama bizim de hedeflerimiz belli ve bu noktada rakibimizin ne yaptığından çok bizim neler yapabildiğimiz daha önemli. Kendi evimizde kazanmak zorundayız. O yüzden üç puandan başka bir sonuç düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

    SENEYE HEDEFİMİZ BÜYÜK
    Başarılı hoca, şöyle devam etti: "Gençlerbirliği maçında kaçan golleri unutamıyorum. Yaptığımız puan kaybımızı telafi etmemiz için kalan haftalarda her rakibi yenmeliyiz. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacağız. Herkes kendine çekidüzen versin. Avrupa kupalarına katılmamız işlerin daha hızlı bir şekilde rayına girmesini sağlayacaktır."
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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