 Süper Lig’in zirvesi Okay’ın – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Süper Lig’in zirvesi Okay’ın

    Süper Lig’in zirvesi Okay’ın

    Süper Lig'in resmi istatistikçisi OptaCan, Trabzonspor'un yıldız ismi Okay'ın verilerini paylaştı.

    Buna göre bordo-mavili futbolcunun, Süper Lig'in en fazla ikili mücadele kazanan (223), pas arası yapan (62) ve hava topu alan (79) orta saha oyuncusu olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor'la sözleşme uzatan Okay'ın bu performansı göz kamaştırıyor. Bu arada G.Birliği maçında sakatlanan 23 yaşındaki orta sahanın bugünkü Kayserispor karşılaşmasına yetişmesi teknik heyeti çok mutlu etti. Genç oyuncu bugün formasını giyecek.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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