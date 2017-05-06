Süper Lig’in zirvesi Okay’ın
Süper Lig'in resmi istatistikçisi OptaCan, Trabzonspor'un yıldız ismi Okay'ın verilerini paylaştı.
Buna göre bordo-mavili futbolcunun, Süper Lig'in en fazla ikili mücadele kazanan (223), pas arası yapan (62) ve hava topu alan (79) orta saha oyuncusu olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor'la sözleşme uzatan Okay'ın bu performansı göz kamaştırıyor. Bu arada G.Birliği maçında sakatlanan 23 yaşındaki orta sahanın bugünkü Kayserispor karşılaşmasına yetişmesi teknik heyeti çok mutlu etti. Genç oyuncu bugün formasını giyecek.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Süper Lig’in zirvesi Okay’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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