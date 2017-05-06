Şanssızlığı bitirecek
Devre arasındaki en başarılı transferlerden biri olan Olcay Şahan, 9 haftadır gole hasret. 20. haftadaki Osmanlıspor deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydeden başarılı orta saha, bugünkü Kayseri karşılaşmasında suskunluğunu bozmak istiyor. 29 yaşındaki yıldız, "Seneye daha çok gol atacağım" diye konuştu.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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