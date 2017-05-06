 Şanssızlığı bitirecek – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Şanssızlığı bitirecek

    Şanssızlığı bitirecek
    Devre arasındaki en başarılı transferlerden biri olan , 9 haftadır gole hasret. 20. haftadaki Osmanlıspor deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydeden başarılı orta saha, bugünkü Kayseri karşılaşmasında suskunluğunu bozmak istiyor. 29 yaşındaki yıldız, "Seneye daha çok gol atacağım" diye konuştu.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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