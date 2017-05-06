Oyundan alınınca çıldırdı!
Kayserispor maçının 64. dakikasında oyundan alınan Hugo Rodallega, Ersun Yanal'ın bu kararına büyük tepki gösterdi.
Spor Toto Süper 30. hafta mücadelesinde Kayserispor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da, Rodallega - Yanal krizi patlak verdi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve ilk yarıda 1 de gol kaydeden Hugo Rodallega, 64. dakikada Ersun Yanal tarafından oyundan alındı. Değişiklik tabelesında numarasını gördükten sonra adeta çılgına dönen Kolombiyalı yıldız, ağır adımlar eşliğinde söylenerek oyunu terk etti. Saha kenarında bulunan Ersun Yanal'la hiçbir şekilde göz teması kurmayan Rodallega, yedek kulübesine eliyle sert bir şekilde vurduktan sonra yerine oturdu.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın, mücadele 2-2 devam ederken ve Trabzonspor'un gole ihtiyacı varken Rodallega'yı çıkarması, stadyumda bulunan bazı Bordo Mavili taraftarların da tepkisini çekti. Trabzonspor yönetiminin ve teknik heyetinin, 31 yaşındaki futbolcunun bu davranışı hakkında nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:34
- Marcelo ile 2020’ye
Toplam 15
Yorum
Ahmet22 Almanya Utanmiyormusun FB Kardes oynadiginiz rezil Futbollan bir Sampiyonluktan bahis ediyorsun.Utanmaniz gerekirken hak etmediginizi Bekliyorsunuz.
- Fırtına evinde duruldu
Toplam 10
Yorum
Mahmut Ersun hoca sağolsun... bu gün onun eseri. oturup izlesin maçı akşam..
- PFDK’dan Beşiktaş’a 15 bin TL para cezası
Toplam 1
Yorum
Ahmet22 Almanya Yaziklar olsun bu TFF una BJK den Ceza ala ala gözleri doymadi.Bu TFF neden UEFA da Türk Takimlarini Koruyamiyor?Zavalli bunlar !
Oyundan alınınca çıldırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.