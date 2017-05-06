Kazanacağız
Karadeniz ekibinin oyuncuları, Kayseri maçında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Kaptan Onur, G.Birliği karşısında şanssız bir şekilde 2 puan kaybettiklerini vurgulayarak, "Avrupa yolunda artık puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Taraftarımızla galip gelen taraf olacağız" dedi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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