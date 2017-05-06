 Kazanacağız – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Kazanacağız

    Kazanacağız
    Karadeniz ekibinin oyuncuları, Kayseri maçında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Kaptan Onur, G.Birliği karşısında şanssız bir şekilde 2 puan kaybettiklerini vurgulayarak, "Avrupa yolunda artık puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Taraftarımızla galip gelen taraf olacağız" dedi.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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