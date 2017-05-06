Kazanacağız

Karadeniz ekibinin oyuncuları, Kayseri maçında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Kaptan Onur, G.Birliği karşısında şanssız bir şekilde 2 puan kaybettiklerini vurgulayarak, "Avrupa yolunda artık puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Taraftarımızla galip gelen taraf olacağız" dedi.