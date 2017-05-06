 Kayserispor’u boş geçmiyor – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Kayserispor’u boş geçmiyor

    Kayserispor’u boş geçmiyor
    Trabzonsporlu sezonun ilk yarısında Akhisar'dayken Kayserispor'a karşı deplasmanda oynanan maçta serbest vuruştan bir gol kaydetmiş ve bir de asist yapmıştı. 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet, Kayserispor'a karşı oynadığı üç lig maçında üç gol atmayı başardı.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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