Kayserispor’u boş geçmiyor
Trabzonsporlu Rodallega sezonun ilk yarısında Akhisar'dayken Kayserispor'a karşı deplasmanda oynanan maçta serbest vuruştan bir gol kaydetmiş ve bir de asist yapmıştı. 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet, Kayserispor'a karşı oynadığı üç lig maçında üç gol atmayı başardı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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