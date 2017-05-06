Balkan harekatı!

Başkan Usta, Çubukçu ve Yanal, Razgrad takımında forma giyen forvet Keseru ile kanat Jonathan Cafu için girişim yapacak.

Bordo-mavili yönetim transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Geçen hafta Rusya'ya çıkarma yapan Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve teknik direktör Ersun Yanal'dan oluşan transfer komitesinin yeni hedefi de belli oldu. Rusya'da CSKA Moskova'da forma giyen 30 yaşındaki Sırp orta saha Zoran Tosic, 29 yaşındaki İsrailli Bibras Natcho ve Spartak Moskova'dan 29 yaşındaki Bulgar oyuncu İvelin Popov ve stoper Serdar Taşçı için girişim yapan bordo-mavili kurmayların önümüzdeki günlerde Bulgaristan'a gideceği öğrenildi. Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımında forma giyen forvetler Claudiu Keseru ile Jonathan Cafu'yla ilgilenen Karadeniz ekibi bu oyuncular için fiyat yoklaması yapacak. Bu sezon Ludogorets takımında 41 maçta 26 gol atan Romanyalı forvet Keseru ile 40 maçta 14 gol, 9 asistlik performans sergileyen sağ kanat 25 yaşındaki Cafu için yönetimin, resmi olarak girişimlerde bulunması da bekleniyor.



İMKANLAR ZORLANACAK

Esas mevkisi sağ açık olan ancak sol kanat ve forvet hattında da görev yapabilen Cafu, Bulgaristan Ligi'nin de en değerli oyuncuları arasında. Trabzon'un bu futbolcunun transferini gerçekleştirmek için Balkanlar'daki bazı işadamlarını devreye soktuğu ve tüm imkanlarını seferber edeceği öğrenildi. Claudiu Keseru ve Jonathan Cafu'nun sözleşmeleri 2018'de sona eriyor. İki oyuncu devre arasında da gündeme gelmişti.





Yunus Emre SEL