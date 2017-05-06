Avrupa aşkına
Trabzonspor, bugün konuk edeceği Kayserispor’u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma iddiasını son 4 haftaya taşımak istiyor.
Ligde 48 puanı bulunan ve 52 puanlı 4'üncü sıradaki rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Avrupa hedefi yolunda kayıp yaşamak istemeyen Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp Avrupa umudunu son 4 haftaya taşımayı arzuluyor. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
KADRO DEĞİŞİYOR
Antalyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında Hugo Rodallega ile Dame N'Doye'a birlikte görev veren bordo-mavililerin teknik direktörü Ersun Yanal'ın, bugünkü Kayserispor maçıyla yeniden tek forvetli sisteme dönüş yapabileceği kaydedildi. Deneyimli teknik adamın bu maçta ileri uçta N'Doye'a, 2 haftadır yedek soyundurduğu Fabian Castillo'ya ise yeniden sol kanatta şans tanıması bekleniyor.
FIRTINA 24-6 ÖNDE
Trabzonspor ile Kayserispor, bugün Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 39 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-6 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu periyotta rakip filelere 68 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü.
5 İSİM KART SINIRINDA
Fırtına'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında. 3'er sarı kartı bulunan Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Bero ve Rodallega, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Bordo- mavili futbolcular, sarı kart cezalısı olmaları halinde önümüzdeki hafta Adanaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
HİÇ YENİLMEDİ
Bordo-mavililer, sahasında Kayserispor ile oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti.
GEÇİLMEZ KALE
Fırtına 2017'de Süper Lig maçlarında sadece 7 gol yedi. Bordo-mavili takım 13 maçın 9'unu gol yemeden kapatırken Beşiktaş karşısında 4, Bursaspor- Akhisar-Konyaspor maçlarında ise 1'er gol yedi. Trabzonspor ilk 16 haftada kalesinde 20 gol görmüştü.
İKİNCİ YARININ KRALI
Trabzonspor, Kayserispor'u yenerek ligin ikinci yarısının en fazla puan toplayan takım unvanını sürdürmek istiyor. Ligin 2. bölümünde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 30 puan toplayan Fırtına, 29 puan elde eden lider Beşiktaş'ın önünde yer almayı başardı.
KADRO DEĞİŞİYOR
Antalyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında Hugo Rodallega ile Dame N'Doye'a birlikte görev veren bordo-mavililerin teknik direktörü Ersun Yanal'ın, bugünkü Kayserispor maçıyla yeniden tek forvetli sisteme dönüş yapabileceği kaydedildi. Deneyimli teknik adamın bu maçta ileri uçta N'Doye'a, 2 haftadır yedek soyundurduğu Fabian Castillo'ya ise yeniden sol kanatta şans tanıması bekleniyor.
FIRTINA 24-6 ÖNDE
Trabzonspor ile Kayserispor, bugün Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 39 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-6 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu periyotta rakip filelere 68 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü.
5 İSİM KART SINIRINDA
Fırtına'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında. 3'er sarı kartı bulunan Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Bero ve Rodallega, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Bordo- mavili futbolcular, sarı kart cezalısı olmaları halinde önümüzdeki hafta Adanaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
HİÇ YENİLMEDİ
Bordo-mavililer, sahasında Kayserispor ile oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti.
GEÇİLMEZ KALE
Fırtına 2017'de Süper Lig maçlarında sadece 7 gol yedi. Bordo-mavili takım 13 maçın 9'unu gol yemeden kapatırken Beşiktaş karşısında 4, Bursaspor- Akhisar-Konyaspor maçlarında ise 1'er gol yedi. Trabzonspor ilk 16 haftada kalesinde 20 gol görmüştü.
İKİNCİ YARININ KRALI
Trabzonspor, Kayserispor'u yenerek ligin ikinci yarısının en fazla puan toplayan takım unvanını sürdürmek istiyor. Ligin 2. bölümünde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 30 puan toplayan Fırtına, 29 puan elde eden lider Beşiktaş'ın önünde yer almayı başardı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Avrupa aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.