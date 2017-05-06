 5 transfer yapacağız – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    5 transfer yapacağız

    5 transfer yapacağız
    Başkan , medyada her gün yeni isimlerin kulüple anılması ile ilgili konuştu. "Yazılan isimlere bakılırsa sanki 10 transfer yapacağız ama bizim hedefimiz 4 veya 5 takviye. Transfer rakamımız belki bundan bir fazla daha ancak olur" diyen Başkan Usta şöyle devam etti: "Şu anda transfer çalışması yaptığımız doğru ama önceliğimiz bu değil. Önceliğimiz ligde kalan haftalarda toplayabileceğimiz maksimum sayıda puanı toplamak. Sezon sonunda yapılacak olan kampa kadar transfer çalışmalarına son noktayı koymak istiyoruz."
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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