5 transfer yapacağız
Başkan Muharrem Usta, medyada her gün yeni isimlerin kulüple anılması ile ilgili konuştu. "Yazılan isimlere bakılırsa sanki 10 transfer yapacağız ama bizim hedefimiz 4 veya 5 takviye. Transfer rakamımız belki bundan bir fazla daha ancak olur" diyen Başkan Usta şöyle devam etti: "Şu anda transfer çalışması yaptığımız doğru ama önceliğimiz bu değil. Önceliğimiz ligde kalan haftalarda toplayabileceğimiz maksimum sayıda puanı toplamak. Sezon sonunda yapılacak olan kampa kadar transfer çalışmalarına son noktayı koymak istiyoruz."
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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