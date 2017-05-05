 Usta taraftarı Kayserispor maçına çağırdı – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Usta taraftarı Kayserispor maçına çağırdı

    Usta taraftarı Kayserispor maçına çağırdı

    Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da başkan Muharrem Usta taraftarları maça davet etti.

    Sosyal medya hesabı twitterdan bordo mavili kulübün taraftarlar için hazırladığı bir videoyu paylaşarak taraftarlara çağrıda bulunan Başkan Muharrem Usta, "Her ne şartta olursan ol ama orada ol. Yok öyle tatil modunda olmak. Haydi. Yarın sen de orada ol. Neydi parolamız; Bu iş takım işi" ifadelerine yer verdi.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:48
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