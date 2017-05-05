Usta taraftarı Kayserispor maçına çağırdı
Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da başkan Muharrem Usta taraftarları maça davet etti.
Sosyal medya hesabı twitterdan bordo mavili kulübün taraftarlar için hazırladığı bir videoyu paylaşarak taraftarlara çağrıda bulunan Başkan Muharrem Usta, "Her ne şartta olursan ol ama orada ol. Yok öyle tatil modunda olmak. Haydi. Yarın sen de orada ol. Neydi parolamız; Bu iş takım işi" ifadelerine yer verdi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:48
- Elde var bir!
Toplam 18
Yorum
Murat SEN FENERBAHÇELİ DEĞİLSİN. OLAMAZSIN DA HİÇBİR ZAMAN. İSTİFAYMIŞ !
- Aboubakar ve Cenk Fener'i solladı
Toplam 1
Yorum
Beşiktaşlı Derbiyi kazanmak istiyorsan Cenk ile başlama Şenol Hoca.Siz bu adama hiç mi kuvvet çalışması yaptırmıyosunuz.
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 26
Yorum
rüyaa fener ve bjk halkla daha çok yanyanalar, gs belli bir zümrenin takımı olduğundan taraftarına da dokunmaz, nasılsa takım liselilerin takımı
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