Usta taraftarı Kayserispor maçına çağırdı

Sosyal medya hesabı twitterdan bordo mavili kulübün taraftarlar için hazırladığı bir videoyu paylaşarak taraftarlara çağrıda bulunan Başkan Muharrem Usta, "Her ne şartta olursan ol ama orada ol. Yok öyle tatil modunda olmak. Haydi. Yarın sen de orada ol. Neydi parolamız; Bu iş takım işi" ifadelerine yer verdi.



