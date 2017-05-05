 Tek forvete dönüş – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Tek forvete dönüş

    Tek forvete dönüş
    Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın kadroda küçük bir değişikliğe gidebileceği öğrenildi. Deneyimli hocanın bu maçta mini bir revizyon yaparak yeniden tek forvete dönmesi ve 'a ileride görev vererek iki haftadır yedek soyundurduğu Castillo'yu kanatta oynatması bekleniyor.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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