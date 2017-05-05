Tecrübe konuşacak

İç sahada oynadığı son iki maçından da galibiyet çıkaramayan bordo-mavililer, 30'uncu hafta mücadelesinde yarın Kayserispor karşısından 3 puanla ayrılarak Avrupa yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu maç öncesi futbolcularla gerçekleştirdiği toplantıda Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin devam ettiğini ve bu nedenle olası hataların telafi edilemeyeceğini öğrencilerine hatırlattığı belirtildi. Yanal'ın ligde kalan 5 maç öncesi Durica, N'Doye, Onur ile Olcay gibi tecrübeli isimlerle görüşerek onlardan takıma ağabeylik yapmalarını ve genç futbolcuları takıma katkı sağlama noktasında yönlendirmelerini istediği ifade edildi. Deneyimli teknik adamın özellikle yarın Kayserispor mücadelesinin tekrar bir galibiyet serisi başlatma noktasında kritik olduğuna vurgu yaptığı da özellikle kaydedildi.