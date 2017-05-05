 Serdar Taşçı belirsizliği – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    belirsizliği

    Serdar Taşçı belirsizliği

    Trabzonspor'da, Spartak Moskova'da forma giyen 'nın transferiyle ilgili belirsizlik yaşanıyor.

    Başkan Muharrem Usta'nın yakın çevresine Taşçı'nın gündemlerinde olmadığını belirttiği öğrenilirken, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ise 30 yaşındaki stoperin menajeriyle bir araya geldiklerini açıkladı. Serdar'ın transferi devre arasında yüksek maliyeti nedeniyle gerçekleşmemişti. Trabzonspor'un bu oyuncuya olan ilgisinin devam ettiği ancak şu ana kadar girişimlerin transfer boyutunda olmadığı belirtildi.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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