Serdar Taşçı belirsizliği

Trabzonspor'da, Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı'nın transferiyle ilgili belirsizlik yaşanıyor.

Başkan Muharrem Usta'nın yakın çevresine Taşçı'nın gündemlerinde olmadığını belirttiği öğrenilirken, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ise 30 yaşındaki stoperin menajeriyle bir araya geldiklerini açıkladı. Serdar'ın transferi devre arasında yüksek maliyeti nedeniyle gerçekleşmemişti. Trabzonspor'un bu oyuncuya olan ilgisinin devam ettiği ancak şu ana kadar girişimlerin transfer boyutunda olmadığı belirtildi.