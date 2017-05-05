 Saral’a ziyaret – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Saral’a ziyaret

    Saral’a ziyaret
    Trabzon AK Parti Milletvekili Salih Cora ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral'ı ziyaret etti. Saral, Twitter'dan, "Başarılı sporculara desteğe devam" dedi.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:56
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