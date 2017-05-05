 Sabrın mükafatı alınıyor – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Sabrın mükafatı alınıyor

    Sabrın mükafatı alınıyor
    Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Şota, bordo-mavililerin çıkışının sabrın mükafatı olduğunu söyledi. Şota, "Dünyada böyle bir şehrin takımı olup bu kadar başarılar yaşamış bir takım yok. Trabzonspor en değerli markadır. Bu takımı sevmekten başka çare yok" ifadesini kullandı.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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