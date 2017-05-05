Rota Rusya

Ersun Yanal, CSKA Moskova’da forma giyen 30 yaşındaki Sırp yıldız Zoran Tosic, 29 yaşındaki İsrailli Bibras Natcho ve 29 yaşındaki Bulgar İvelin Popov üçlüsüne kilitlenmiş durumda

Trabzonspor'da transfer zirvesi... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan ve 50. yılda şampiyonluk için mücadele edecek bir takım kurmak için harekete geçen bordo-mavililer, rotasını ilk olarak Rusya'ya çevirdi. Devre arası transferlerindeki başarısının ardından gelecek sezonun planlaması için de tek yetkili olan teknik direktör Ersun Yanal, CSKA Moskova'dan 30 yaşındaki Sırp yıldız Zoran Tosic, 29 yaşındaki İsrailli Bibras Natcho ve Spartak Moskova'dan 29 yaşındaki Bulgar oyuncu İvelin Popov üçlüsüne kilitlenmiş durumda. Yanal, 10 numara pozisyonu için Popov'un ismini liste başı yaparken, oyuncunun kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesinin bulunması bu transferdeki en büyük engel olarak görünüyor. Yanal'ın, Rusya pazarındaki bir diğer gözdesi ise Tosic... Sağ açık orjinli bir oyuncu olmasına rağmen orta sahanın her bölgesinde başarı ile oynayan Tosic'in ise sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Oyuncu ile şimdiden temasa geçen bordo-mavililerin bu transferi sonuçlandırmasına kesin gözü ile bakılıyor. Natcho



ÇİFT YÖNLÜ OYUNCU

CSKA Moskova forması giyen Bibras Natcho da Ersun Yanal'ın yeni sezonda takımında görmek istediği isimlerden. İsrailli oyuncuyu orta alanda çift yönlü olarak değerlendirmeyi planlayan Yanal'ın bu transfer için de ısrarcı olduğu biliniyor. Gelecek sezon oyuncunun sözleşmesinin bitecek olmasını iyi değerlendirmek isteyen bordo- mavililer, bu 3 futbolcunun durumuna göre transfer listesinde bulunan diğer isimlere yönelecek.