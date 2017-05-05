Rota Rusya
Ersun Yanal, CSKA Moskova’da forma giyen 30 yaşındaki Sırp yıldız Zoran Tosic, 29 yaşındaki İsrailli Bibras Natcho ve 29 yaşındaki Bulgar İvelin Popov üçlüsüne kilitlenmiş durumda
ÇİFT YÖNLÜ OYUNCU
CSKA Moskova forması giyen Bibras Natcho da Ersun Yanal'ın yeni sezonda takımında görmek istediği isimlerden. İsrailli oyuncuyu orta alanda çift yönlü olarak değerlendirmeyi planlayan Yanal'ın bu transfer için de ısrarcı olduğu biliniyor. Gelecek sezon oyuncunun sözleşmesinin bitecek olmasını iyi değerlendirmek isteyen bordo- mavililer, bu 3 futbolcunun durumuna göre transfer listesinde bulunan diğer isimlere yönelecek.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
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