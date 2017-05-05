 Parayı düşünme – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Parayı düşünme

    Parayı düşünme

    Başkan Usta, 250 bin TL’ye imza atan ’ya “Böyle devam et. Gerekirse masaya oturur şartları düzeltiriz” dedi

    Başkan Muharrem Usta, geçtiğimiz ay yıllık 250 bin TL'den 5 yıllığına anlaşılan ile ilgili çıkan transfer haberlerinden rahatsız oldu.

    Genç oyuncuyla bire bir görüşme yapan Usta'nın, "Seninle sözleşme imzalıyorken de söyledim. Parayı asla düşünme. Sezon sonuna kadar performansını sürdür, gerekirse tekrar masaya otururuz. Sen bizim evladımızsın. Seni asla mağdur etmeyiz. Kafanı karıştırmaya çalışanlara sadece sahada cevap ver" dedi.

    Bu arada genç oyuncunun ailesi de Yusuf'un yanından ayrılmıyor. Yusuf ile sürekli görüşen ailesi transfer dedikodularına kulak tıkamasını istiyor.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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