Parayı düşünme
Başkan Usta, 250 bin TL’ye imza atan Yusuf Yazıcı’ya “Böyle devam et. Gerekirse masaya oturur şartları düzeltiriz” dedi
Genç oyuncuyla bire bir görüşme yapan Usta'nın, "Seninle sözleşme imzalıyorken de söyledim. Parayı asla düşünme. Sezon sonuna kadar performansını sürdür, gerekirse tekrar masaya otururuz. Sen bizim evladımızsın. Seni asla mağdur etmeyiz. Kafanı karıştırmaya çalışanlara sadece sahada cevap ver" dedi.
Bu arada genç oyuncunun ailesi de Yusuf'un yanından ayrılmıyor. Yusuf ile sürekli görüşen ailesi transfer dedikodularına kulak tıkamasını istiyor.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:10
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
Parayı düşünme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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