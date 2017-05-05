 Olcay hırs küpü – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Olcay hırs küpü

    Olcay hırs küpü
    Devre arasındaki en başarılı transferlerden biri olan Olcay Şahan, 9 haftadır gole hasret. 20. haftadaki Osmanlıspor deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydeden başarılı orta saha, Kayseri maçında suskunluğunu bozmak istiyor.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:52
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