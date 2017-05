"Olağanüstü kongre yapılması gereksiz"

Bir önceki olağan genel kurulda Trabzonspor Başkan adayı olan iş adamı Celil Hekimoğlu, son günlerde tartışma konusu olan olağanüstü kongrenin yapılmasının gereksiz olduğunu söyledi.

İş adamı Celil Hekimoğlu, kamuoyunda kendisiyle ilgili oluşan gündeme yönelik ve Trabzonspor'da son günlerde tartışma konusu olan olağanüstü kongre söylemleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Hekimoğlu, "Son günlerde kamuoyunda siyasete gireceğim ya da TTSO seçimlerinde aday olacağım şeklinde haberler yapılmaktadır. Öncelikle şunu söylemek gerekirse her iki konuyla ilgili olarak da zaman zaman tekliflerle karşılaştığım doğrudur. Ancak siyasete girmeyi ve TTSO seçimlerinde aday olmayı da kesinlikle düşünmüyorum. Bu anlamda teveccüh gösteren herkese de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Hekimoğlu, Trabzonspor'un mevcut gündemine yönelik olarak ise şu an için olağanüstü kongre yapılmasının gereksiz olduğunu vurguladı.



"Aday olmayacağım"

Kulübün olağan kongrelerle yoluna devam etmesinin önemli olduğunu belirten Hekimoğlu, yönetimin böyle bir karar alması halinde olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını kaydetti.



Celil Hekimoğlu, "Yönetimler elbette olağanüstü koşullar oluşması ve yola devam edilemeyeceğinin görüldüğü durumlarda olağanüstü kongre kararı alabilirler. Ancak şu anda Trabzonspor'da böyle bir durum söz konusu değildir. Sezonun ikinci yarısında yaşanan çıkış, geleceğe yönelik planlamalar ve yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftar birlikteliği ortadayken camianın enerjisinin kongre tartışmalarıyla tüketilmesi 50. yıl hedefine olumsuz yansıyabilir. Bu nedenle Trabzonspor'la ilgili hedeflerimizi her birimizin olağan kongre dönemlerine ertelemesi daha doğru olacaktır. Böylelikle görev alan arkadaşlarımıza da rahat çalışma imkanı vermiş oluruz" diye konuştu.