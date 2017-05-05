 Okay için seferberlik – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Okay için seferberlik

    Okay için seferberlik
    Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının 42'nci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen , Kayserispor sınavına yetiştirilmeye çalışılıyor. Takımdan ayrı çalışmalara başlayan genç oyuncunun maçtan önce yapılacak son kontrollerin ardından oynayıp oynamayacağıyla ilgili son kararın verileceği bildirildi.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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