Kiralık kabusu

Sezon başında ve devre arasında kiralık gönderilen oyuncuların geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Bordo-mavililerin farklı takımlara kiraladığı futbolcular arasında özellikle genç isimler bulunurken, yönetimi en çok düşündürenler ise Gaziantepspor'da olan Muhammet Demir, Musa Nizam ve Sefa Yılmaz ile Osmanlıspor'da forma giyen Aykut Demir. Bu oyuncuların performanslarını yeterli bulmayan teknik direktör Ersun Yanal'ın geri dönüşlerine sıcak bakmadığı öğrenildi. Sezon sonunda toplam 15 futbolcusu dönecek bordo-mavililer, ilk etapta bu oyuncuları yeniden kiralama veya göndermeye çalışacak. Yönetim bu konuyu çözmeye çalışacak.